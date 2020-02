Udinese, Gotti: “E’ stata una partita tosta”

Le parole di mister Gotti ai microfoni di DAZN al termine della sfida contro il Verona:

“La difesa? Quattro uomini sulla linea della porta non mi piacciono anche se vuol dire che si applicano ma il problema è che abbiamo fatto passare la palla ed è quello da analizzare. E’ stata una gara tosta contro una squadra in salute e pericolosissima che da poco ti crea presupposti per farti male. Mi è piaciuto molto l’atteggiamento positivo della squadra e se non riusciamo a fare gol almeno che si resti sullo 0-0.

Cosa succede in attacco?

Non stiamo facendo gol ma Lasagna ha fatto delle belle azioni, i nostri attaccanti stanno facendo un grande lavoro, a loro va dato il merito di essere molto connessi con i compagni, questa capacità di creare squadra è la strada su cui dobbiamo proseguire e gradualmente avremo soddisfazioni.

Dalla sua panchina hanno protestato per un giallo che poteva essere qualcosa in più.

“Gli arbitri della Serie A sono molto bravi e sempre all’altezza delle situazioni, cercano di proteggere il gioco e di dare più continuità alle partite.

L’Udinese gioca bene, ma le squadre dietro stanno producendo di più.

Abbiamo subito 3 sconfitte, ovviamente se avessimo fatto dei punti ora ci saremmo allontanati dalla zona calda che invece ora non è così distante, sappiamo bene che le squadre sotto di noi possono fare punti ma così come siamo in grado di fare noi, abbiamo le nostre qualità che useremo”.

Queste invece le parole del mister al canale ufficiale:

“La partita dell’andata è stata molto diversa da quella di oggi, sono state due partite in una dove nel primo tempo l’Udinese si è fatta preferire, mentre nel secondo tempo abbiamo fatto il tempo peggiore del campionato, siamo stati travolti dal Verona. La partita di oggi è stata invece tosta, gagliarda, giocata sul fisico e giocata da due squadre molto ben preparate. Di fatto abbiamo giocato contro una squadra in grande salute e il momento in cui si trovano fa molta differenza, il Verona sta giocando molto bene, il momento in cui trovi le squadre fa molta differenza e il Verona sta attraversando un grande momento, mette in difficoltà anche le grandi squadre. Oggi direi che li abbiamo parzialmente disinnescati, è stata una gara di grande equilibrio, di grande corsa, di grandi contrasti, dove ognuno ha voluto concedere il meno possibile“.