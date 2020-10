Udinese, Gotti: “Ho visto belle giocate, ma c’è ancora qualcosa da registrare”

Il tecnico bianconero al termine della sfida contro il Vicenza valevole per il terzo turno eliminatorio di Coppa Italia

“Mi ha dato molto fastidio il gol subito perché penso sia stato immeritato per quanto fatto dai ragazzi. A tratti ci sono state delle giocate di pregio, nessuno ha lesinato l’impegno. Registro che con questo modulo sono andati a segno Pussetto Deulofeu e Forestieri e Nestorovski ci ha provato in tutti i modi. Poi la squadra non è stata equilibrata in tutti i 90 minuti, ci sono delle cose da registrare, altro neo l’infortunio di Coulibaly, adesso vedremo. Deulofeu l’ho tolto solo per non esagerare, stessa cosa per Larsen, ho cercato di dividere lo sforzo. Se sono in difficoltà di scelta per la sfida contro il Milan? Assolutamente no, fare scelte è il mio mestiere”.