Udinese, Gotti: “Il mio sogno è giocare la Champions League”

Il tecnico dell’Udinese Luca Gotti, l’indomani della bella vittoria per 3-0 contro il Sassuolo ha parlato del suo futuro e del percorso del club friulano. Queste le sue parole a Radio Rai nella trasmissione “Radio anch’io lo sport”: “La quota salvezza presumo che quest’anno sarà un po’ più bassa dei 40 punti. Non abbiamo fatto tabelle salvezza. Ci rifacciamo all’esperienza del passato e secondo me questo campionato avrà una quota salvezza inferiore ai 40 punti, ma presumo possa essere un po’ più bassa. Intanto mi sto godendo con passione e serenità quello che mi sta arrivando. Vado avanti con passione settimana dopo settimana“. Mercoledì in Coppa Italia affronterà il suo amico e collega Maurizio Sarri: “Lo abbraccerò. Ho avuto la fortuna l’anno passato di fargli da secondo e con lui abbiamo vitno l’Europa League, una grandissima soddisfazione e adesso ho il sogno di giocare la Champions. Non l’ho mai fatta e sarebbe davvero un sogno“.