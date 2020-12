Udinese, Gotti: “Il Torino è una squadra simile alla nostra per certi aspetti”

L’allenatore dell’Udinese Luca Gotti dopo la positività al Covid-19 riprenderà il suo posto in panchina ed ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia del match contro il Torino. Queste le sue parole ai microfoni di Udinese Tv: “Il Torino è una squadra simile alla nostra per certi aspetti. Al di là del sistema di gioco che sicuramente imporrà alcuni adattamenti rispetto alle uscite sia offensive che difensive, i concetti di gioco del tecnico Giampaolo sono chiari a prescindere. Ci conosciamo da molti anni”.

Deulofeu potrebbe partire titolare in coppia con Pussetto? “Può essere una soluzione sia dall’inizio sia a gara in corso”.

Quasi tutti i calciatori indisponibili sono rientrati in gruppo. E’ contento? “Stiamo recuperando giocatori che iniziano ad allenarsi con continuità, anche se pure domani ci saranno delle defezioni. La vera differenza non sta nei giocatori che sono a disposizione, ma nell’averli nelle migliori condizioni. Per alcuni ci sarà da aspettare ancora un po’”.

Quanto le è mancato il lavoro sul campo? “Non tanto perché da casa ho potuto assistere a tutti gli allenamenti in diretta, gestire le riunioni video e avere qualche colloquio individuale con i calciatori. Chiaro però che solo il campo dà realmente il polso della situazione”.