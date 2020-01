Udinese, Gotti: “La priorità è migliorare in difesa, in attacco…”

Il tecnico dell’Udinese, Luca Gotti, alla tv ufficiale del club ha commentato la prestazione fornita dai suoi ieri nella sconfitta con il Parma. Queste le sue parole: “La chiave di lettura secondo me è che nelle due aree abbiamo zero margine di miglioramento ed è proprio quello che può determinare una classifica positiva o negativa per questa Udinese. La nostra è una squadra che gioca bene ma segna troppo poco in base a quello che subisce e in base a quello che produce. La parte migliorabile deve essere necessariamente quella della nostra area di rigore perché non possiamo permettere al Parma di indirizzare la partita in questo modo. Per quanto riguarda la fase di realizzazione, stiamo cercando di migliorare passo dopo passo”.