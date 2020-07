Udinese, Gotti: “La squadra non ha mai mollato, questo mi rende fiero dei miei ragazzi”

Gotti ha parlato al termine della vittoria sulla Juventus:

“Questa vittoria è un bel salvagente, ma la salvezza si ha solo quando lo dice la matematica. Sono convinto che la nostra squadra abbia espresso in campo, e non solo oggi, un valore che è superiore alla posizione in classifica, siamo stati spesso penalizzati da episodi come ad esempio il gol di Politano. I ragazzi sono stati bravi a provarci in qualunque modo e questo mi rende fiero della mia squadra. Non voglio segnalare un nome in particolare, oggi tutti hanno sofferto e cercato di aiutare la squadra, anche se il 2-1 è da ammettere che è derivato dalla bravura di Fofana. Ora dobbiamo fare la conta dei feriti, Ekong ad esempio salterà il Cagliari, ma senza lamentarci troppo”.