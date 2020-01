Udinese, Gotti: “Nel girone di ritorno serviranno criterio e umiltà”

L’Udinese vince e convince contro il Sassuolo, nel match delle 12:30. Un 3-0 senza appello, che permettono agli uomini di Gotti di agganciare il Napoli a 24 punti. Queste le parole del tecnico bianconero nel post gara ai microfoni di DAZN: “Il primo tempo è stato efficace ed utile, aver trovato il vantaggio abbastanza presto ci ha permesso di gestire la partita in questo modo, però potevamo far molto meglio nella gestione del pallone mettendo più in difficoltà il Sassuolo. La corsia sinistra? Questa è una caratteristica che abbiamo, Sema sa rendersi pericoloso segnando un gol bello e pesante anche per lui – ammette il mister dei friulani -. Okaka? La gestione del campo l’abbiamo fatta con 11 giocatori, a partire da Okaka che è il nostro terminale e ci dà fisicità tenendo la palla, impreziosendo la partita di oggi con un gol. Pensare a qualcosa di più? Non è che io tengo la squadra coi piedi per terra, è che conosco il campionato e quindi so che c’è tutto in girone di ritorno da giocare nonostante i 9 punti in tre gare. Un girone che andrà affrontato con criterio ed umiltà, e così potremmo toglierci delle soddisfazioni. Il De Paul visto come centrocampista puro, così per 90 minuti, è da grande squadra. Media punti da 1,55? Andiamo avanti, settimana dopo settimana. Se ne parlerà soltanto alla fine”.