Udinese, Gotti: “Non abbiamo risolto i problemi, ma abbiamo fatto un passo avanti”

L’allenatore dell’Udinese, Luca Gotti ha parlato al termine della gara contro il Sassuolo terminata 0-0. Queste le sue parole ai microfoni del canale ufficiale: “Il Sassuolo ha dimostrato una crescita costante in questo inizio di campionato, ha offerto delle grandi prestazioni e si trova in un’ottima posizione di classifica. Si tratta di una squadra che gioca bene e ti costringe a difenderti tutti insieme, cosa che comunque è successa. Tuttavia non siamo venuti qui solo per difenderci ma abbiamo anche provato a spingerci in avanti per cerare dei pericoli al Sassuolo. I primi miglioramenti personalmente li denoto dal fatto che oggi non abbiamo subito gol come invece era successo nella scorsa partita, che per certi versi era simile a questa. Non abbiamo risolto tutti i nostri problemi ma sicuramente l’atteggiamento era quello giusto. Il Sassuolo andava affrontato in questo modo secondo me e così abbiamo fatto”.