Udinese, Gotti: “Risultato troppo penalizzante”

Il mister bianconero al termine della bruciante sconfitta contro lo Spezia:

“Nonostante tutti i nostri demeriti abbiamo concesso pochissimo e siamo stati puniti da un risultato eccessivamente penalizzante. Musso non ha fatto una parata e abbiamo avuto 3 occasioni clamorose. Il nostro sbaglio è non fare gol quando ne abbiamo l’occasione. E’ vero che avevamo tanti indisponibili, anche importanti. Per Pereyra aspettiamo che si risolvano alcuni impedimenti burocratici, non so se sarà disponibile per sabato. Palumbo? Il ragazzo ha un futuro radioso, purtroppo al suo esordio non è riuscito a riproporre quello che dimostra tutti i giorni ma è normale: i ragazzi andrebbero accompagnati e protetti, oggi non siamo stati in grado di farlo.

La Roma, prossima avversaria, ha alzato la cifra tecnica, vediamo come e se riusciremo a recuperare qualche effettivo, siamo penalizzati dal poco tempo a nostra disposizione per prepararci alla sfida”.