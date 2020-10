Udinese, Gotti ritrova Musso e Nuytinck. Mandragora spedito verso il ritorno

Dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Vicenza, l’Udinese ha ripreso gli allenamenti al centro sportivo Bruseschi. In vista della gara contro il Milan di domenica, mister Gotti ritrova in un colpo solo il portiere titolare Musso e il leader della difesa Nuytinck. Tutti e due sono tornati a lavorare in gruppo e corrono verso la convocazione per la gara contro i rossoneri. Anche Mandragora oggi è ritornata a lavorare parzialmente in gruppo, dopo l’infortunio al crociato ed ha saltato solo la partitella.