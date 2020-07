Udinese, Gotti: “Siamo oltre le riserve di energia”

L’allenatore dell’Udinese, Luca Gotti ha parlato della sconfitta contro il Lecce per 2-1 subita in casa. Queste le parole del tecnico dei friulani ai microfoni di Udinese Tv: “Gap motivazione? No, mi rifiuto di credere che sia questa la causa perché ci eravamo detti che avremmo provato a fare di tutto per prendere più punti possibili. Il rigore che abbiamo concesso ingenuamente allo scadere del primo tempo ha naturalmente dato un’iniezione di fiducia al Lecce, è normale che poi loro facciano di tutto mentre noi siamo andati oltre la riserva delle energie. Senza fare nomi ti posso dire che due giocatori che hanno giocato stasera non sarebbero stati in grado di scendere in campo e, se non si fossero messi a disposizione, sarebbero rimasti solo i ragazzi della Primavera, che sarebbe comunque stato complicato caricare della responsabilità di affrontare una squadra che si gioca la Serie A. Non abbiamo sfruttato diverse occasioni nel primo tempo e ci siamo fatti riprendere da un rigore, concedendo pochissimo. Da lì la partita si è incanalata in una direzione sbagliata fino a culminare con la sconfitta. Lo spogliatoio a fine partita sembrava un campo di battaglia tra persone esauste e altre che con le stampelle andavano a rincuorare coloro che hanno giocato. Questo è stato un campionato anomalo e complicato, noi dobbiamo solo cercare di mettere tutto quello che abbiamo“.