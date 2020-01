Udinese, Gotti: “Squadra solida, non è stata una partita facile”

L’analisi del mister bianconero in conferenza post Udinese-Sassuolo:

“Il 3-0 non deve nascondere una partita non facile, il Sassuolo ha cercato di rendersi pericoloso fino alla fine. Devo dare alla squadra il merito di essere stata solida continuativamente per 95 minuti, meno bravi invece nella gestione della palla in alcune situazioni, per cui sono soddisfatto parzialmente, ci sono diverse cose in cui si possono fare miglioramenti, ma devo dire bravi per la solidità che hanno dimostrato. Abbiamo ad un certo punto perso quel pizzico di aggressività che fa la differenza, siamo rimasti un po’ passivi e concesso metri al Sassuolo. L’aggressività deve essere un dogma nel calcio, e una squadra come l’Udinese non può prescindere da essa.

Musso? Certo non lo scopriamo oggi, la società è stata brava e io fortunato ad avere un portiere così forte.

Su De Paul ho già parlato in pre gara, la risposta è sul campo, oggi è stato il miglior De Paul della stagione, con tanta corsa, anche se non avesse fatto il gol si è dimostrato un giocatore di altissimo livello. Il cambio modulo serve a sfruttare le caratteristiche dei nostri giocatori. Ken Sema gioca in un 3-5-2 ma è da 4-3-3 perché occorre farlo giocare più alto possibile, vicino alla porta in fase di rifinitura.

La fine del girone d’andata è una soglia psicologica sotto i venti punti e sopra, l’Udinese deve pensare di affrontare il campionato con calma e criterio, 19 partite possono essere lunghissime ma anche una grande opportunità per dare dimostrazione delle proprie capacità. La salvezza è più o meno a quaranta punti che ancora non abbiamo, ora dobbiamo intraprendere un cammino virtuoso poi quando li raggiungeremo ne discuteremo. possiamo attingere a quelle riserve di potenziale dei singoli per metterli insieme e far crescere di livello questa squadra, ognuno quindi deve cercare di avvicinarsi al proprio 100%, poi i risultati vengono di conseguenza Tra primo e secondo tempo ho detto alla squadra che non ero soddisfatto”.