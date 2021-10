Udinese – Hellas Verona / Commento del match: “L’esordio perfetto non basta”

Si conclude la decima giornata di campionato per la compagine bianconera, ma non riesce a portare ancora a casa la vittoria

Redazione

Primo tempo

Ci si aspettava una super partenza da parte dell'Hellas Verona che da quando è arrivato Tudor ha sempre sorpreso, ma invece è inaspettatamente arrivato il vantaggio bianconero. Al terzo minuto, una rete incredibile da parte dell'esordiente Isaac Success. Lo si è aspettato per tantissimo tempo, ma non ha sicuramente deluso le aspettative. La squadra scaligera inizia a giocare e prendere campo, ma con le ripartenze si conferma molto più pericolosa la società friulana. Fino al ventesimo, momento in cui anche i bianconeri si fanno vedere in attacco e con un superbo pressing iniziale costruiscono diverse palle pericolose e corner in successione. Fino al palo di Beto, con annesso miracolo di Montipò e sulla respinta Faraoni che si immola su Molina. Il primo tempo è un vero e proprio assolo dell'Udinese, come ci si aspettava da tempo e finalmente è arrivato.

Secondo tempo

Nella seconda frazione il tecnico degli scaligeri effettua subito ed assieme tre cambi. Nei primi minuti, però, continua a dominare la società bianconera. La velocità di Molina, i recuperi palla di Arslan fanno la differenza e restano un rebus irrisolto per la società di Verona. Anche quando l'Hellas attacca, la difesa friulana tra Becao e Nuytinck diventa insormontabile, una vera e propria corazzata e un valore aggiunto molto importante. Tudor le prova tutte, aggiungendo anche Simeone e Ilic, ma le occasioni migliori continua a crearle l'Udinese, con il Tucu Pereyra. Al 75esimo minuto arriva il rigore per l'Hellas che cambia totalmente il match, un fallo sciocco da parte di Becao, dato che la palla era già spostata da Pereyra e resa innocua. Sul dischetto si presenta Barak e spiazza l'ex Silvestri. I friulani non demordono e ci provano in tutti i modi, mettendo dentro anche Soppy e Samardzic. Il sinistro del tedesco e la velocità del francese non sono abbastanza. Si conclude in pareggio l'incontro.

Analisi

L'Udinese trova il quarto pareggio consecutivo, un risultato che va strettissimo alla società bianconera per quello che si è visto in campo, dato che la società di Pozzo ha dominato in lungo e in largo fino al fallo di Becao. Anche lui autore di una prestazione autorevole per la maggior parte dell'incontro.