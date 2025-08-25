Udinese-Hellas Verona | Le formazioni ufficiali: Bertola dal primo

Sono state annunciate le formazioni di Udinese e Hellas Verona, che si sfideranno fra poco (leggi qui) al Bluenergy Stadium. Bertola farà il suo esordio da titolare in un incontro ufficiale, subentrando a Palma, che è infortunato. Non ci sono modifiche rispetto alle previsioni iniziali, con Zemura schierato a sinistra e Iker Bravo a supporto di Davis.