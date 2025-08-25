Udinese-Hellas Verona | Le formazioni ufficiali: Bertola dal primo

Sono state annunciate le formazioni di Udinese e Hellas Verona, che si sfideranno fra poco (leggi qui) al Bluenergy Stadium. Bertola farà il suo esordio da titolare in un incontro ufficiale, subentrando a Palma, che è infortunato. Non ci sono modifiche rispetto alle previsioni iniziali, con Zemura schierato a sinistra e Iker Bravo a supporto di Davis.
A meno di un’ora dal calcio di inizio andiamo a vedere le formazioni ufficiali di Udinese ed Hellas Verona
UDINESE (3-5-2): Sava; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Lovric, Zemura; Iker Bravo, Davis
In panchina: Nunziante, Padelli, Goglichidze, Zarraga, Kamara, Bayo, Piotrowski, Kabasele, Camara, Ekkelenkamp, Miller, Vinciati, Modesto, Pejicic
Tecnico: Kosta Runjaic
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nuñez, Nelsson, Frese; Fallou, Serdar, Bernede, Niasse, Bradaric; Giovane, Sarr
In panchina: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Belghali, Livramento, Charlys, Slotsager, Kastanos, Harroui, Kurti, Ebosse, Mosquera, Lambourde, Ajayi, Mitrovic
Tecnico: Paolo Zanetti
