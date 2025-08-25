Udinese-Hellas Verona | Pari 1 a 1 al Bluenergy: le pagelle

Sava—
Il portiere dell’Udinese rimane vigile dal primo fino all’ultimo minuto tranne sul goal del pareggio, Serdar la spizzica da troppo vicino e non può fare nulla.
udinese
Il portiere dell’Udinese rimane vigile dal primo fino all’ultimo minuto tranne sul goal del pareggio, Serdar la spizzica da troppo vicino e non può fare nulla.
Voto 6
Ci si aspettava di più da lui. Nel primo tempo mantiene alto il ritmo come tutta la squadra ma nel secondo, la sua fantasia è venuta a meno assieme alla concertazione. Sa di fare di meglio.
Voto 5.5
Ci sono estati esordi peggiori. L’ex Spezia ha bisogno di ambientarsi ancora un po’ ma si intravedono degli aspetti abbastanza positivi.
Voto 6
Segna il goal del vantaggio e rimane il vero faro della difesa friulana ma da solo non può fare più di tanto.
Voto 6.5
Perde Serdar nel goal del pareggio e per i restanti minuti la sua gara è stata un po’ vittima del caos.
Voto 5
Stessa valutazione per Zemura il quale prova a spingere in avanti senza avere troppo fantasia è in fase difensiva di lascia sfuggire qualcosa di troppo.
Voto 5.5
Molto anonima la gara di Lovric sia in fase difensiva che in quella offensiva. Rimane una garanzia ma il livello va alzato , sebbene l’assist per Kristensen è stato il suo.
Voto 6
Il nuovo capitano dirige bene nella prima fase e poi si appiattisce come tutta la squadra nella seconda frazione di gioco. La sua legge nel dettare i tempi si è comunque fatta sentire.
Voto 6
Il francese è stato l’unico in grado di far vedere qualcosa ma l’orchestra deve suonare all’unisono e non per assoli altrimenti anche Atta rischia di perdersi nelle prossime partite.
Voto 6.5
Ammonizione abbastanza inutile per lo spagnolo che dal 30esimo in poi è artefice di un declino inesorabile.
Voto 5
Allarga le spalle al pianta le gambe ma da solo non riesce a mantenere tutto il peso dell’attacco. È vittima di un’ammonizione giusta che poi lo porta al cambio.
Voto 5.5
Entra e scheggia la traversa, sinonimo di voglia di fare. Dopodiché non riesce a sfondare ulteriormente a causa della mancanza di tempo.
Voto 6+
Scambia tra le linee e crea l’azione con Kamara che porta alla traversa. Entra con il fare gusto e ciò lascia ben pensare.
Voto 6+
Non entra male ma non incide più di tanti sulla gara
Voto S.V
Il mister parte con una formazione ideale che ha reso nei primi 45 minuti. Nella seconda parte di gara la squadra ha fatto molta fatica incassando il goal del pareggio. Un punto solo da non considerare poco.
Voto 6
© RIPRODUZIONE RISERVATA