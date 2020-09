Udinese-Hellas Verona, le probabili formazioni. Dentro i nuovi Molina e Ouwejan

Domenica alle ore 15 allo stadio Friuli, l’Udinese sfiderà l’Hellas Verona per l’esordio dei bianconeri nella Serie A 2020-2021. Mister Gotti lancerà i nuovi acquisti sulle corsie esterne, ovvero Ouwejan e Molina. In mediana dal 1′ minuto potrebbe esordire anche Coulibaly. In avanti Okaka e Lasagna. Ecco le probabili formazioni:

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Cetin, Gunter, Lovato; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Benassi, Zaccagni; Di Carmine

All: Juric.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Samir; Molina, De Paul, Walace, Coulibaly, Ouwejan; Lasagna, Okaka



All: Gotti.