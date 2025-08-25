Udinese-Hellas Verona | Runjaic nel post partita: le parole del tecnico

Il tecnico tedesco ha rilasciato delle dichiarazioni nel post partita contro l’Hellas verona: Le parole di Runjaic

Lorenzo Focolari Redattore 25 agosto - 21:40

Che tipo di partita è stata contro l’Hellas Verona?

“Abbiamo avuto difficoltà a trovare gli spazi giusti in certe fasi, in particolare nel primo tempo. Il Verona ha seguito una strategia ben definita: difendere, attendere e ripartire sfruttando i nostri errori. Nonostante ciò, abbiamo avuto delle buone opportunità, soprattutto dopo che loro hanno pareggiato. Purtroppo, rimane il dispiacere per il gol che avremmo potuto evitare. Non siamo completamente soddisfatti, ma un punto è comunque meglio di zero, anche se potevamo ottenere la vittoria”.

Dopo aver preso il vantaggio sembravate avere il controllo, cosa è mancato?

“Una volta ottenuto il vantaggio, abbiamo avuto il controllo del gioco, ma in alcune fasi abbiamo perso creatività e movimento. Durante la settimana avevamo discusso proprio di questo punto, ma in partita non siamo sempre riusciti a metterlo in pratica. Non abbiamo fatto molti errori, anzi, per gran parte del tempo abbiamo avuto una buona prestazione. Rimane però il fatto che il risultato non ci soddisfa e dobbiamo continuare a lavorare. La stagione è appena iniziata e sappiamo quanto può essere difficile affrontare l’Hellas, basta ricordare cosa è successo qui un anno fa. Ora abbiamo altre partite ravvicinate per trovare la giusta condizione”.

Si parla di mercato: la squadra ha bisogno di nuovi innesti?

“Ogni giorno parliamo con la società e siamo consapevoli che in alcune situazioni ci manca qualità ed esperienza. Abbiamo pochissimi giorni davanti a noi e sono sicuro che arriveranno buone notizie. Oggi, per esempio, Atta non ha reso come ci aspettiamo, ma l'intera squadra ha mostrato buona energia e capacità di adattamento. Certamente stiamo cercando di rinforzarci, ma non dobbiamo dimenticare che i nostri giocatori necessitano di tempo per crescere e raggiungere un livello migliore”.

Parliamo di Iker Bravo: che giudizio dai sulla sua performance?

“Per me ogni singolo giocatore della squadra è importante, anche chi non ha giocato oggi. Iker Bravo è giovane e ha bisogno di accumulare esperienza. Ogni minuto in campo è per lui una lezione. Ci sono stati momenti positivi, ma anche quelli in cui ha perso qualche pallone con troppa facilità, tuttavia il risultato complessivo è incoraggiante. Non voglio esercitare pressione su di lui, deve progredire gradualmente. È un ragazzo con ottime potenzialità e ha sicuramente margini di miglioramento. La sua prestazione di oggi non è stata negativa”.