Udinese: i giocatori bianconeri festeggiano sui social

Ecco i post scritti da alcuni giocatori del Club friulano:

Musso – “Un altro trionfo. Un altro passo avanti!”

Bonifazi – “Grande prestazione e vittoria di carattere! Avanti così…”

Walace – “+3 punti”

Mandragora – “Altra vittoria importantissima, grandi! Continuiamo con questo entusiasmo e consapevolezza”

De Paul – “3 punti molto importanti, grande dimostrazione di carattere e mentalità! Continuiamo raga!!”

Pussetto – “Mentalità vincente sempre, grande vittoria di squadra. Por y para ustedes, los amo con el alma”

Deulofeu – “Dovevamo vincere e lo abbiamo fatto. Grande battaglia da parte della squadra, continuiamo a crescere e per la giusta strada”

Lasagna – “Bravi ragazzi a crederci e a conquistare tre punti pesantissimi in trasferta! ⚪Contento di essere tornato in campo dopo giorni difficili a causa di questo maledetto Covid”

Nestorovski – “Un gol importante per la squadra. Molto felice per la vittoria e per me dopo un momento difficile. Lo dedico alla mia famiglia”