Udinese, i prossimi impegni prima della pausa nazionali

UDINE – Più tardi l’Udinese scenderà in campo in Coppa Italia contro il Vicenza, questa è la terzultima partita prima della prossima sosta dovuta alle nazionali. Una volta aver archiviato l’incontro di oggi, i bianconeri dovranno pensare a cambiare rotta in campionato prima che sia troppo tardi. La posizione in classifica non può soddisfare le aspettative del club che era partito con la speranza di salvarsi. Da qui alla prossima pausa, la formazione friulana sarà impegnata prima in casa contro il Diavolo e poi in trasferta con il Sassuolo. Ora come ora le prossime sfidanti dell’Udinese sono la prima e la seconda della classifica. Casomai mister Luca Gotti dovesse arrivare alla sosta con zero punti incassati, rischierebbe l’esonero. La società sfrutterebbe il momento per riordinare le idee.