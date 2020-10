Udinese, i tecnici più pagati della Serie A: Gotti tra gli ultimi

UDINE – Di recente il portale online di Calcio&Finanza, ha stilato la classifica degli allenatori di Serie A più pagati. Al primo posto, neanche a dirlo, c’è il tecnico dell’Internazionale Antonio Conte. L’allenatore salentino percepisce 12 milioni di euro all’anno. Per raggiungere la sua stessa cifra, bisogna mettere insieme i successivi sei allenatori di questa speciale graduatoria. Il distacco tra il primo e il secondo è veramente ampio. Subito dopo l’ex centrocampista c’è il portoghese Paulo Fonseca. L’allenatore della Roma ha un salario pari a 2,5 milioni di euro. Terzo posto per Gian Piero Gaspirini, l’Atalanta fa entrare nelle sue tasche 2,2 milioni di euro a stagione. Diciassettesimo posto per Luca Gotti, il tecnico del’Udinese attualmente prende 600 mila euro. Di seguito ecco gli altri tecnici, dalla quarta posizione fino alla ventesima:

Stefano Pioli (Milan), 2 milioni;

(Milan), 2 milioni; Simone Inzaghi (Lazio), 2 milioni;

(Lazio), 2 milioni; Sinisa Mihajlovic (Bologna), 2 milioni;

(Bologna), 2 milioni; Andrea Pirlo (Juventus), 1,8 milioni;

(Juventus), 1,8 milioni; Claudio Ranieri (Sampdoria), 1,8 milioni;

(Sampdoria), 1,8 milioni; Eusebio Di Francesco (Cagliari), 1,5 milioni;

(Cagliari), 1,5 milioni; Gennaro Gattuso (Napoli), 1,5 milioni;

(Napoli), 1,5 milioni; Marco Giampaolo (Torino), 1,5 milioni;

(Torino), 1,5 milioni; Roberto De Zerbi (Sassuolo), 1,1 milioni;

(Sassuolo), 1,1 milioni; Filippo Inzaghi (Benevento), 1 milione;

(Benevento), 1 milione; Ivan Juric (Verona), 1 milione;

(Verona), 1 milione; Beppe Iachini (Fiorentina), 900mila euro;

(Fiorentina), 900mila euro; Rolando Maran (Genoa), 850mila euro;

(Genoa), 850mila euro; Luca Gotti (Udinese), 600mila euro

(Udinese), 600mila euro Giovanni Stroppa (Crotone), 600mila euro;

(Crotone), 600mila euro; Fabio Liverani (Parma), 500mila euro;

(Parma), 500mila euro; Vincenzo Italiano (Spezia), 500mila euro.