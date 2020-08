Udinese, idea lotteria per entrare allo stadio

In casa Udinese si sta pensando a una soluzione per provare a soddisfare le tante richieste dei sostenitori bianconeri che vorrebbero tornare il prima possibile a sostenere la propria squadra direttamente dalle tribune.

Se l’accesso all’impianto dovesse essere garantito solo per un terzo della capienza, non potrebbero essere presenti più di 8 mila persone.

Allora, secondo quanto riporta il Messaggero Veneto, si fa avanti l’ipotesi di una sorta di “lotteria”. Già nei prossimi giorni dovrebbe avvenire un incontro tra la tifoseria organizzata e la società bianconera per vagliare insieme le varie possibilità.

L’iniziativa sembrerebbe trovare il gradimento anche dell’Auc, l’Associazione Udinese Club: «Potrebbe essere l’unica strada percorribile alla fine. In questo momento comunque è meglio agire con calma e cautela, vista la situazione generale dei contagi. Nulla si può dare per scontato e stiamo ragionando solo per ipotesi», sono le parole del dirigente Bepi Marcon.