Udinese, il brasiliano Samir vola più in alto di tutti e segna sempre

“E segna sempre lui”, di solito un motto per un attaccante, invece qui si parla di un difensore. E’ quello che si può dire per il centrale brasiliano dell’Udinese, Samir. Il difensore verdeoro infatti è l’unico calciatore dell’Udinese ad aver segnato sempre negli ultimi 4 campionati di Serie A. La Gazzetta dello Sport si concentra sul rendimento dell’ex Flamengo, che ha sbloccato il risultato contro il parma con un bel colpo di testa. Nel giro di 5 stagioni, Samir è diventato un pilastro della difesa friulana, divenendo il padrone del centro sinistra della difesa a 3 di Gotti, mettendo a segno 6 reti da quando veste il bianconero. Un rendimento costante tanto da meritarsi la convocazione in nazionale brasiliana nella scorsa stagione.