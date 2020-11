Udinese, il club si rafforza nel mondo eSports

La società Friulana ha annunciato, tramite il proprio sito ufficiale, un nuovo accordo di collaborazione con BenQ, azienda Taiwanese leader mondiale del tecnologico. BenQ si impegna a fornire a Udinese eSports monitor, controller Ps4 e cuffie insonorizzate per gli eventi ufficiali previsti al Dacia Arena. Stefano Campoccia , vice presidente dell’Udinese, ha dichiarato: “Nel febbraio di quest’anno abbiamo deciso di entrare nel mondo degli eSports per valorizzare il nostro marchio partendo da tre aspetti fondamentali legati tra di loro, ovvero la creazione di una community di gamers, la valorizzazione di giovani talenti e l’organizzazione di eventi gaming al Dacia Arena“. Campoccia ha infine sottolineato come in questo periodo di forti incertezze che non ha certo risparmiato il mondo del calcio, l’accordo con BenQ assume un valore ancora più importante e dà ulteriore entusiasmo e spinta verso la prima edizione della eSerieA Tim.