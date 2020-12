Udinese, il cordoglio del club per la scomparsa di Paolo Rossi

La scomparsa di Paolo Rossi nel cuore della notte ha stravolto il mondo del calcio italiano. Se ne va a 64 anni uno degli eroi dell’Italia del 1982. Questo il messaggio di cordoglio dell’Udinese sul proprio sito ufficiale: “La famiglia dell’Udinese Calcio esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Paolo Rossi, icona storica del nostro calcio. Il suo nome resterà per sempre nella storia e nella memoria di tutti gli italiani per il trionfo vissuto da protagonista nei mondiali del 1982. Alla sua sua famiglia le più sentite condoglianze da parte del Club“.