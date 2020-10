Udinese, il Diavolo ritrova Rebic e sfida i bianconeri

UDINE – Lo scorso gennaio, dopo sei mesi di quasi totale anonimato, il Diavolo di Stefano Pioli ha mandato in campo Ante Rebic contro l’Udinese e non ne è più uscito. Fino alla recente indisponibilità che non gli ha permesso di vestire la maglia rossonera nelle ultime sfide. Stando però a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il croato sarebbe in procinto di tornare a disposizione proprio entro la partita in programma domenica prossima. La lussazione al gomito sembra ormai acqua passata e già giovedì in Europa League, potrebbe finire tra i convocati. Difficile immaginarlo comunque tra i titolari prima del lunch match della sesta giornata di Serie A. I friulani hanno ancora negli occhi la sua doppietta dello scorso inverno e vorranno rovinargli il rientro. Appuntamento alle 12:30 di domenica prossima.