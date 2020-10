Udinese, il forte legame tra Nuytinck e Troost Ekong

UDINE – Il mercato dell’Udinese ha visto finire al Watford, squadra anch’essa di proprietà della famiglia Pozzo, il difensore nigeriano Troost Ekong. Nel corso del suo periodo friulano, il centrale ha stretto un forte legame con Bram Nuytinck. Infatti, poco dopo la sua partenza per l’Inghiterra, l’olandese ha voluto dedicagli una lettere a cuore aperto. Ecco che cosa ha scritto il classe 1990 sul proprio account Instagram:

“Dopo due grandi anni hai trovato una nuova sfida, te lo meriti! Ti sei mostrato in questo campionato difficile, hai dimostrato a tutti in Italia che difensore di punta sei e soprattutto hai dimostrato a tutti che persona fantastica sei. Hai sempre aiutato la squadra con la tua forte personalità e spirito combattivo. Puoi essere orgoglioso di te stesso per quello che hai già ottenuto nella tua carriera. Grazie di tutto capo, ci mancherai”