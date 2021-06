Udinese, il futuro de De Paul: tra Copa America e Atletico Madrid – FOTO

Rodrigo De Paul sembrerebbe pronto a lasciare l'Udinese per giocare con il club vincitore del campionato spagnolo

L'avventura di Rodrigo De Paul con la maglia dell'Udinese sembrerebbe essere giunta al capolinea. Nelle ultime ore le voci che vedrebbero passare il numero 10 dei bianconeri all'Atletico Madrid si sarebbero fatte sempre più insistenti. Questo significa che, una volta terminata l'avventura in Copa America con l'Argentina, il suo passaggio in Friuli potrebbe essere solo per recuperare i bagagli. La capitale spagnola lo attendere. La Liga ha già visto l'argentino giocare a calcio, erano i tempi del Valencia e sembrava ancora molto acerbo. L'arrivo nel vecchio continente è stato difficile e a rilanciarlo ci ha pensato l'Udinese. Se ora si sta godendo questi momenti con la maglia Albiceleste, il merito è soprattutto del club con a capo la famiglia Pozzo. In attesa di capire concretamente il proprio futuro, l'asso argentino è si sta concentrando solo su una cosa: il prossimo impegno della sua nazionale. Rodrigo De Paul scenderà nuovamente in campo sabato prossimo, quando affronterà l'Uruguay.