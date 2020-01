Udinese, il punto sui calciatori in uscita

UDINESE – Mentre l’Udinese si sta preparando per la prossima sfida di campionato, ovvero alla Dacia Arena contro l’Inter, arrivano novità sul mercato. Antonin Barak nella giornata di domani sarà a Lecce. Il centrocampista effettuerà le visite mediche e poi si legherà ai pugliesi in prestito fino a fine stagione. Oltre Barak ci sono novità anche su Sebastien De Maio. Secondo le indiscrezioni infatti il difensore francese sarebbe vicinissimo a fare ritorno a Bologna. Nonostante cercato anche da altre squadre di Serie A come Brescia e Genoa, alla fine De Maio sembra aver scelto gli emiliani. Si attende nei prossimi giorni l’ufficialità. L’Udinese sta cercando di chiudere per una cessione definitiva.