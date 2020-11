Udinese, il punto sui nazionali in campo ieri sera

Nella giornata di ieri sono stati tre, i calciatori dell’Udinese impegnati con le rispettive nazionali. Ilija Nestorovski con la Macedonia dopo l’impresa contro la Georgia che ha permesso di qualificarsi ai prossimi europei, ha perso per 1-0 contro l’Armenia. L’attaccante bianconero è subentrato al minuto numero 63. Con la sconfitta la quadra di Pandev non si qualifica per la Lega B di Nations League. Per gli italiani, Stefano Okaka e Kevin Lasagna è arrivato il successo per 2-0 contro la Bosnia, gli azzurri hanno centrato la qualificazione degli Azzurri alla Final 4 di Nations League. Il primo non è stato schierato da Evani, mentre il secondo è subentrato a Belotti con il risultato già acquisito.