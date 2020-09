Udinese, il ritorno del Tucu Pereyra con il bianconero nel destino

Di Cristian Cordone

L’Udinese piazza il colpo a centrocampo con il ritorno di Roberto Pereyra dal Watford. L’argentino va a rinforzare un reparto che con la permanenza di De Paul, alzerebbe molto il livello e la qualità a disposizione di Gotti. Pereyra torna in Friuli da dove tutto è cominciato per lui nel 2011, dopo le giovanili del River Plate e l’esordio con i biancorossi il club bianconero pesca un nuovo talento in Sud America. L’argentino nella sua prima annata all’Udinese colleziona 15 presenze, 1 gol e 1 assist, nella secondo stagione invece arriva l’esplosione definitiva con 46 presenze, 5 gol e 2 assist, con la delusione dell’eliminazione nei preliminari di Champions League contro il Braga. La conferma del valore assoluto del calciatore arriva nella stagione 2013/2014, nella quale mette insieme 43 presenze, 2 reti e 6 assist richiamando l’attenzione della Juventus. La squadra allora allenata da Allegri al primo anno in bianconero, lo lancia ai successi e al punto più alto della sua carriera. Con la maglia juventina, Pereyra colleziona 68 presenze e 6 gol in totale, disputando la Champions League e scendendo in campo nella finale persa a Berlino contro il Barcellona.