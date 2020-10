Udinese, il ritorno di Pussetto: goal e vittoria contro il Parma

ROMA – Ad un anno di distanza dalla sua partenza, Ignacio Pussetto è tornato a giocare per l’Udinese. Ieri contro il Parma è stato suo il goal allo scadere che ha consegnato tre punti fondamentali nelle mani del tecnico Luca Gotti. Ora il mister dei bianconeri può tirare un sospiro di sollievo e guardare ai prossimi impegni con fiducia. L’esterno d’attacco è solo uno degli ultimi calciatori che si sono ritrovati a fare avanti e indietro dal Watford al Friuli. Quest’anno però può prendersi il palcoscenico che gli spetta. Vista la sterilità offensiva degli attaccanti bianconeri, giocatori come lui o come Gerdard Deulofeu posso conquistare il pubblico e la critica. Il blocco argentino che lo vede protagonista insieme a Juan Musso e Rodrigo De Paul, può diventare l’arma in più del club.