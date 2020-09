Udinese, il tuo comandante è Nuytinck

E’ il comandante della difesa dell’Udinese, il pilastro della retroguardia di Gotti. La Gazzetta dello Sport di oggi analizza l’importanza del difensore olandese, Bram Nuytinck all’interno del contesto bianconero. Quando sulla panchina friulana c’era Igor Tudor, Nuytinck era considerato un calciatore poco centrale nel progetto, ma da quando Gotti ha preso le redini della panchina, il calciatore dei Paesi Bassi non ha più lasciato il comando della line difensiva a 3 dell’Udinese. Dopo una carriera nella sua terra si è messo in discussione in un campionato difficile come la Serie A. Questo il suo credo: “la mentalità è tutto, resta umile, non smettere mai di imparare“.