Oltre a dover affrontare un duro impegno in campionato contro la Lazio, l’Udinese scende in campo con numerose assenze in attacco, dove all’ultimo si aggiunge pure il forfait di Okaka. La squadra di Gotti, che tra l’altro non siederà nemmeno in panchina, quindi prenderà il suo posto il vice Cioffi, è stata decimata nelle ultime ore dalle assenze dovute al Covid.