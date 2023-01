Udinese / L’infortunio allontana Nesto dal mercato: resterà fino a giugno

L'attaccante macedone, dopo il problema riscontrato con la Sampdoria in campionato, è costretto a dire addio alle sue pretendenti

Redazione

Niente riposo per l'Udinese che oggi riprende gli allenamenti al Bruseschi. Nell'ultimo giorno di mercato, la testa è già al Torino, come ha raccontato ieri Sottil in conferenza stampa. Contro i granata, Sottil spera di ritrovare Pereyra, alle prese con un risentimento muscolare. Proprio per questo motivo, come rivelato ieri sera, il capitano bianconero non aveva preso parte alla sfida di Marassi con la Sampdoria e a quella di ieri con il Verona. Ma non sono finite qua le sorprese.

Infatti, come riportato quest'oggi, anche Ilija Nestorovski si è dovuto fermare per un problema all'adduttore. Gli esami svolti stamattina hanno confermato che per la completa riabilitazione del macedone ci vorrà un mese circa. Questo imprevisto blocca la sua uscita, di cui si era parlato nei giorni scorsi. Resterà dunque a disposizione di Sottil che potrà usarlo con più frequenza visto l'infortunio di Deulofeu .

Salta l'affare con la Samp — Salta così definitivamente il trasferimento di Illja Nestorovski dall’Udinese alla Sampdoria. L’attaccante macedone, dopo aver rimediato il sopracitato infortunio agli adduttori, resterà ai box per circa un mese e poi tornerà a disposizione di Sottil. Situazione che ha spinto i friulani a trattenere il classe ’90 in rosa, nonostante il contratto in scadenza al termine della stagione e il forte interesse di Sampdoria e Reggina. Cambiando rapidamente discorso, andiamo a conoscere la lista dei sogni dei dirigenti bianconeri in queste ultime ore di mercato. Ecco i nomi dei possibili colpi last minute <<<