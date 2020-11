Il centrocampista dell’Udinese, Roberto Pereyra ha riportato un infortunio muscolare nell’ultima gara di campionato contro il Sassuolo. L’ex Juventus lascerà il ritiro della nazionale argentina e tornerà in Friuli. Questo il comunicato della nazionale: “Il calciatore Pereyra non parteciperà alle prossime due partite dell’Argentina per una lesione muscolare alla gamba sinistra subito nel corso delle attività col proprio club di appartenenza“.