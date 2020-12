Udinese, iniziativa benefica per la gara contro l’Atalanta

L’Udinese nella gara di domenica contro l’Atalanta, scenderà in campo con una maglia speciale. L’iniziativa benefica organizzata con CharityStars metterà all’asta le maglie indossate dai calciatori bianconeri. Questo il comunicato del club per illustrare l’iniziativa:

“Udinese Calcio e CharityStars ‘scendono in campo’ insieme per un significativo gesto di solidarietà. La società bianconera ha infatti organizzato un’asta benefica in collaborazione con la piattaforma leader nella raccolta fondi online, grazie alla quale sarà possibile aggiudicarsi una delle maglie ufficiali che i giocatori dell’Udinese Calcio indosseranno nel primo tempo dell’incontro casalingo di domenica 6 dicembre contro l’Atalanta.

In questa gara la maglia presenterà un patch speciale dedicato ad Udinese per la Vita, applicato all’interno del colletto. Questo elemento renderà così queste maglie ancor più prestigiose e dall’alto valore collezionistico.

Il ricavato di questa iniziativa verrà donato nel periodo natalizio ad un’associazione locale, La Nostra Famiglia di Pasian di Prato (UD), rinomata struttura d’eccellenza nella cura e nella riabilitazione dei bambini con disabilità della provincia di Udine e che si occupa di assistere piccoli pazienti in età evolutiva nei loro percorsi riabilitativi ed educativi.

Già nella stagione 2019/20, grazie ad una simile iniziativa, il ricavato dell’asta attivata su Charitystars.com ha permesso ad Udinese per la Vita Onlus di poter acquistare e donare un impianto di insonorizzazione per la sala mensa della Nostra Famiglia di Pasian di Prato (UD).

L’asta online sarà aperta due giorni prima del match, venerdì 4 dicembre; i tifosi friulani potranno così puntare per aggiudicarsi il cimelio del proprio calciatore preferito ancor prima dell’inizio della gara: www.charitystars.com/udineseperlavita

Donare vestendo la propria passione diventa un gesto di grande amore e solidarietà. Udinese per la Vita Onlus si conferma vicina al territorio friulano”.