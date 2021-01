Udinese-Inter – Gara affidata all’arbitro Fabio Maresca

Ecco la designazione arbitrale per la sfida della Dacia Arena valevole per la 19esima giornata del campionato di Serie A

UDINE - Mancano solamente due giorni al ritorno in campo dell'Udinese, che sarà impegnata in una sfida molto importante. Sabato 23 gennaio alle ore 18, infatti, la squadra allenata da Luca Gotti riceverà alla Dacia Arena l'Inter di Antonio Conte. La gara sarà valevole per la 19esima giornata del campionato di Serie A 2020-2021 e sarà fondamentale per entrambe le compagini. Sia l'Udinese che l'Inter vogliono proseguire nel loro percorso stagionale al meglio e hanno bisogno di tre punti per continuare nella loro volata.

I friulani nel pomeriggio di ieri hanno ottenuto un buon risultato contro l'Atalanta, una delle migliori squadre del nostro campionato. Nel recupero della decima giornata di campionato alla Dacia Arena, i bianconeri hanno pareggiato per 1-1 contro la Dea, conquistando un punto che permette di respirare un po', ma non di stare tranquilli. Infatti, la squadra si trova attualmente al 15esimo posto con 17 punti, solamente 4 in più del Torino, che occupa la terz'ultima posizione. L'Inter, invece, arriva alla partita dopo aver conquistato la fantastica vittoria nel Derby d'Italia contro la Juventus, che ha battuto domenica scorsa a San Siro per 2-0. I nerazzurri, adesso, si trovano a soli 3 punti dal primo posto occupato dal Milan. Pertanto, i tre punti in palio questo sabato saranno importantissimi sia in ottica salvezza che in ottica Scudetto.

Nel frattempo, in mattinata sono arrivate le designazioni arbitrali per gli incontri di questa giornata di campionato. La gara tra Udinese e Inter è stata affidata all'arbitro Fabio Maresca. Classe 1981, il fischietto campano fa parte della sezione di Napoli e ha fatto il suo esordio in Serie A il 18 maggio 2014, in occasione della sfida tra Lazio e Bologna. Ad aiutarlo ci saranno i guardalinee Imperiale e Di Vuolo, mentre il IV uomo sarà il signor Fourneau. Al VAR ci sarà il signor Aureliano, mentre l'assistente al VAR sarà il signor Mondin.