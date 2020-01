Udinese – Inter, da ieri al via la vendita libera. Info e costi dei biglietti

Da ieri è partita la vendita libera degli tagliandi relativi alla sfida tra Udinese e Inter in programma domenica 2 febbraio allo Stadio Friuli. Ecco le info e i costi relativi alla vendita dei biglietti.

TARIFFE VENDITA LIBERA

CURVE: 50 €

TRIBUNE LATERALI: 70 € (intero), 65 € (ridotto), 60 € (under 18)

DISTINTI: 80 € (intero), 75 € (ridotto), 70 € (under 18)

TRIBUNA CENTRALE: 100 € (intero), 90 € (ridotto), 80 € (under 18)

TARIFFE PER ABBONATI A 16 GARE

CURVE: 45 €

TRIBUNE LATERALI: 63 € (intero), 59 € (ridotto), 54 € (under 18)

DISTINTI: 72 € (intero), 68 € (ridotto), 63 € (under 18)

TRIBUNA CENTRALE: 90 € (intero), 81 € (ridotto), 72 € (under 18)

PUNTI VENDITA E INFO:

BIGLIETTERIE DACIA ARENA con i seguenti orari:

lunedì dalle 15 alle 19

martedì – venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19

sabato dalle 9 alle 13