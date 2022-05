Udinese-Inter / Ecco le formazioni ufficiali del match: Pereyra titolare!

E' tutto pronto per il big match contro i nerazzurri. Cioffi vs Inzaghi. Il club milanese è ancora in lotta per lo scudetto nonostante l'ennesima vittoria dei cugini rossoneri. Dal canto suo, l'Udinese arriva da una partita perfetta giocata contro la Viola di Vincenzo Italiano. Mister Cioffi lo ha dichiarato più volte, l'Udinese non è in vacanza e farà di tutto per onorare il campionato fino alla fine. Sono uscite le formazioni ufficiali delle due squadre. Cominciamo dai padroni di casa.