Udinese-Inter, Palmeri: “Nerazzurri in allarme portieri”

UDINE – Non è più un segreto. Contro l’Udinese quest’oggi non ci sarà un grande ex come Samir Handanovic. Il portierone sloveno non sarà del match a causa di un problema al dito. Al suo posto giocherà Daniele Padelli. Intanto però per la squadra di Conte c’è un allarme portiere come affermato anche dal giornalista Tancredi Palmeri. Ecco le sue parole: “L’Inter rischierebbe di entrare nel derby senza nessun portiere di ruolo a disposizione, se Padelli oggi venisse espulso…”. Ebbene sì, perché Tommaso Berni, terzo portiere, è stato espulso nell’ultima sfida casalinga contro il Cagliari.