Udinese-Inter / Top e flop del match: ha parlato il campo, siete d’accordo?

Ecco chi sono il migliore e il peggiore giocatore di questo match. Siete d'accordo con le nostre valutazioni? Ci sono pochi dubbi...

E' quasi noioso doverlo assegnare sempre a lui ma è impossibile non premiare Deulofeu . L'attaccante spagnolo non ha giocato la miglior partita della sua carriera ma continua comunque ad avere una marcia in più rispetto al resto dei suoi compagni. Non è un caso che il gol dell'Udinese sia nato proprio da una sua punizione. Handanovic, con un balzo felino, gli ha negato la gioia di segnare un gol clamoroso ma la palla è finita sui piedi di Udogie che è stato bravissimo a servire di prima intenzione Nacho Pussetto che, letteralmente da 2 centimetri dalla linea di porta, ha dovuto soltanto accompagnare il pallone rete. Ma andiamo avanti.

Ci dispiace dover assegnare questo titolo ad un giocatore dell'Udinese ma questa volta è inevitabile. Pablo Marì non è stato all'altezza della situazione. Un giocatore con la sua esperienza non può commettere un errore del genere. Dopo una grandissima parata di Silvestri su Lautaro, lo spagnolo atterra clamorosamente Dzeko all'interno dell'area di rigore bianconera. Un rigore nettissimo che è stato rivisto al VAR e giustamente assegnato ai nerazzurri. E' un vero peccato che i friulani non siano riusciti a pareggiare i conti ma il tempo era poco e Simone Inzaghi è riuscito a mettere in seria difficoltà l'Udinese che, fino al 71esimo minuto, ha faticato seriamente a superare la sua metà di campo. Ma non finisce qui. Cambiamo argomento e passiamo alle pagelle: siete d'accordo con i nostri voti? <<<