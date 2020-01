Udinese – Inter, tutte le info sui biglietti

Udinese Calcio comunica le modalità di vendita dei biglietti per Udinese – Inter, gara valida per la ventiduesima giornata di Serie A e in programma domenica 2 febbraio alle ore 20,45 al Friuli.

La vendita sarà articolata in due fasi: la prima esclusivamente dedicata agli abbonati a 16 gare (tariffe family, studenti e sportivi) che potranno esercitare il diritto di prelazione sul proprio posto e beneficiare di una tariffa agevolata a partire da lunedì 13 gennaio alle ore 16.00 fino alle 19.00 di mercoledì 15 gennaio, acquistando i biglietti esclusivamente presso le biglietterie della Dacia Arena.

Gli abbonati a 16 gare, comunque, potranno usufruire della tariffa loro dedicata anche oltre le 19.00 del 15 gennaio perdendo, però, il diritto di prelazione sul proprio posto e sempre acquistando i tagliandi presso le biglietterie dello stadio.

La seconda fase di vendita, quella libera, partirà giovedì 16 gennaio e sarà attiva su tutti i canali (botteghini Friuli, rivendite autorizzate Lis Ticket e online su sport.ticketone.it) Di seguito tutte le informazioni:

TARIFFE VENDITA LIBERA

CURVE: 50 €

TRIBUNE LATERALI: 70 € (intero), 65 € (ridotto), 60 € (under 18)

DISTINTI: 80 € (intero), 75 € (ridotto), 70 € (under 18)

TRIBUNA CENTRALE: 100 € (intero), 90 € (ridotto), 80 € (under 18)

TARIFFE PER ABBONATI A 16 GARE

CURVE: 45 €

TRIBUNE LATERALI: 63 € (intero), 59 € (ridotto), 54 € (under 18)

DISTINTI: 72 € (intero), 68 € (ridotto), 63 € (under 18)

TRIBUNA CENTRALE: 90 € (intero), 81 € (ridotto), 72 € (under 18)PUNTI VENDITA E INFO:

BIGLIETTERIE DACIA ARENA con i seguenti orari:

lunedì dalle 15 alle 19

martedì – venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19

sabato dalle 9 alle 13 RIVENDITE AUTORIZZATE

Cliccare QUI per l’elenco. Per acquistare il biglietto è necessario presentarsi presso le rivendite autorizzate muniti del proprio documento d’identità.

Nel caso di acquisto del biglietto per altre persone è necessario presentare anche il documento d’identità di queste.

Per maggiori informazioni chiama lo 0432-544994. ONLINE : su https://sport.ticketone.it/campaign/sport/ RESTRIZIONI

Non sono previste restrizioni per questa partita GIORNO DI GARA

Nel giorno di gara di Udinese-Inter le biglietterie della Dacia Arena saranno aperte dalle 09:30 alle 13:00 e dalle 15:00 fino all’inizio della partita. Tutti i prezzi subiranno un incremento di 5 €. OSPITI

Nessuna restrizione ne obbligo di tessera del tifoso, i biglietti del settore ospiti saranno in vendita fino alle 19:00 di sabato 1 febbraio.

CAMBIO UTILIZZATORE

Per questa gara è possibile il cambio utilizzatore anche per gli abbonati.

UNDER 18: tariffa valida per tutti coloro che sono nati dopo 01/01/2001.