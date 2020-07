Udinese, Jajalo: “Contro il Genoa sarà una partita dura e con grande pressione”

Il centrocampista croato dell’Udinese, Mato Jajalo ha parlato a pochi minuti dal match contro il Genoa. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport:

Quanto è importante vincere oggi?

“Quella di oggi sarà una partita da giocare molto anche sul piano mentale perché sono tutti perfettamente consci del valore della posta in palio. Ci aspettiamo una partita molto dura e credo che molti sentiranno la pressione“.

Come aggirare le qualità offensive del Genoa?

“Ogni squadra in Serie A può essere in grado di fare male e credo che anche loro non meritino di essere nella posizione in cui si trovano. Sono certo che il Genoa sia squadra pericolosa e, quindi, ribadisco che si tratta di una partita molto importante“.