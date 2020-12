Udinese, Jajalo: “La nostra rosa è forte”

Mato Jajalo è stato ospite al “canale ufficiale”. Il centrocampista è rientrato a Udine dopo l’intervento al crociato, che lo terrà fuori almeno fino alla prossima primavera/estate.

Il giocatore ha subito rassicurato i tifosi: “Sto bene, ci sono le cose normali che succedono dopo un intervento così”.

In seguito, ha voluto raccontare l’atmosfera positiva che si respira all’interno della squadra: “Nello spogliatoio c’è una bella aria e penso si veda anche in campo. Chiunque va in campo è titolare. Infortunato Okaka entra Pussetto, abbiamo una rosa solo di titolari”.

L’Udinese sta vivendo un ottimo momento di forma e i risultati lo dimostrano. L’ex Palermo ha voluto spendere un pensiero anche sul rinvio della gara contro l’Atalanta: “Era un campo in cui proprio non si poteva giocare. Penso sia meglio che non si sia giocato”.

Al giocatore, sono state rivolte anche domande sul suo compagno di squadra Nestorovski, andato a segno nella gara col Torino, siglando tra l’altro il gol vittoria: “Sono contento per Nestorovski, non mi meraviglia, conosco le sue qualità. Può fare la differenza, davanti alla porta ha qualità”.

Non potevano assolutamente mancare le questioni riguardo il suo bel rapporto con mister Gotti e le sue scelte sulla formazione, concludendo poi con la situazione legata a come il giocatore stia vivendo l’infortunio: “Ho sentito le parole del mister a fine partita e lo ringrazio per il pensiero. È stato un bel messaggio, utile per farmi capire che ho il supporto di tutti. I tempi di un crociato sono 5 o sei mesi, ma Mandragora è rientrato anche prima. Io valuto giorno per giorno, vediamo come va. I miei figli a casa mi tengono su di morale, mi fanno disegni bellissimi: già questo mi fa capire che mi devo svegliare con il sorriso e andare avanti giorno per giorno. Abbondanza a centrocampo con il Crotone? Un bel problema per il mister, c’è tanta qualità e deve scegliere. Ma questi sono bei problemi”.

Domani allo Stadio Friuli, Jajalo troverà uno striscione di supporto dedicatogli dalla tifoseria organizzata.