Udinese-Juventus 0-3 | Cala la notte al Friuli: Rabiot sigla lo 0-3

Oggi i bianconeri sono pronti per la prima sfida di campionato. Dall'altra parte del campo si presenterà la Vecchia Signora, reduce da un buon precampionato suggellato dalla vittoria per 3-1 sul Real. Non perdiamo altro tempo ed andiamo subito a vedere il commento LIVE di questo incontro. Ecco le azioni salienti raccontate in tempo reale.

Inizia subito male l'Udinese. Leggerezza di Zarraga che regala la palla a Vlahovic. Il centravanti serbo è lesto a trovare Chiesa che con un colpo da biliardo fa 0-1 dopo 3'. Ancora Juve pericolosa dopo pochi minuti. Scambio Rabiot/Cambiaso che lancia l'esterno italiano verso la porta. Conclusione defilata che s'infrange sui piedi di Silvestri. Al 18'rigore per la Juve: dagli sviluppi di corner Alex Sandro pesca la mano di Ebosele. Per Rapuano non ci sono dubbi, è penalty. Dal dischetto va Vlahovic che spiazza Silvestri e fa 0-2. Al 25' le squadre si fermano per il cooling break. Serata molto calda a Udine dove al momento ci sono 28° gradi. Primo squillo dell'Udinese al 29' con Kamara che sfrutta la sponda di Beto e da fuori area fa partire un tiro che non spaventa Szczesny. Al 48' la Juve fa il terzo. Grande azione della Vecchia Signora che libera al cross Cambiaso. L'ex terzino del Bologna disegna una traiettoria perfetta per Rabiot che sfrutta il buco di Silvestri e di testa firma lo 0-3. Finisce così il primo tempo.