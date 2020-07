Udinese-Juventus, Fofana contro Bentancur: centrocampisti a confronto

NEWS UDINESE – Giovedì alle 19:30 il Friuli farà da teatro alla sfida tra Udinese e Juventus. I friulani sperano di ottenere punti salvezza mentre la Vecchia Signora vuole chiudere il discorso scudetto il prima possibile. Ancora non si conoscono i nomi dei 22 giocatori che scenderanno in campo, ma una cosa è certa: il match potrebbe includere una sfida nella sfida. Fofana contro Bentancur, due centrocampisti molto simili e con un futuro luminoso davanti a loro. Il primo è nato in Francia e gioca per la Costa d’Avorio, è nato e cresciuto calcisticamente in Europa fino ad arrivare all’Udinese nel 2016 ed ora ha 25 anni. Il secondo è stato scovato dalla Juve quando giocava nel Boca Juniors ed è stato acquistato nel 2018, adesso ha 23 anni. Entrambi superano il metro e ottanta e sono molto fisici. In quanto elementi importanti nei loro club e nelle loro rispettive nazionali, sono tra gli under 25 più apprezzati del campionato italiano. In questa stagione però i numeri dicono che l’ivoriano è andato meglio: Fofana ha giocato 29 partite segnando 2 goal, mentre l’uruguaiano ha giocato 27 gare senza mai segnare. Entrambi possono vantare 7 assist ciascuno. Il calciatore dell’Udinese è stato anche meno titolare nel suo club rispetto a Bentancur.