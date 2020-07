Udinese-Juventus, le formazioni ufficiali. Out Lasagna last minute. De Paul regista

Il match tra Udinese e Juventus in programma alle ore 19:30 allo stadio Friuli è alle porte. Tante novità in casa dei friulani, con le assenze a centrocampo di Jajalo e Walace oltre al lungodegende Mandragora. Gotti si affida a De Paul in cabina di regia, con Fofana e Sema che dalla fascia si accentrerà nel ruolo di mezz’ala. Sulle fasce agiranno a destra Ter Avest e a sinistra Zeegelaar. In avanti forfait dell’ultimo minuto per Lasagna che ha accusato un affaticamento muscolare, dentro Nestorovski a far coppia con Okaka. Ecco le formazioni ufficiali:

Udinese 3-5-2

Musso; Nuytinck, Ekong, Rodrigo Becao; Ter Avest, Fofana, De Paul, Sema, Zeegelaar; Nestorovski, Okaka.

Juventus 4-3-3

Szczesny; Danilo, Rugani, De Ligt, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, Rabiot; Bernardeschi, Ronaldo, Dybala.