Udinese-Juventus | Top e Flop: Silvestri superlativo. Beto un fantasma

Al termine della gara, non è stato difficile scegliere il migliore e il peggiore in campo. Voi che ne pensate? Siete d'accordo con noi?

Top | Il top del match è senza dubbio Silvestri . Il portierone dei friulani è stato strepitoso in più di un intervento. Una prestazione che racchiude molto della sua stagione, essendo stato protagonista diverse volte delle fortune dei bianconeri. Sul gol di Chiesa non può nulla, ma se finisce solo 1-0 per la Vecchia Signora, gran parte del merito è suo.

Top e Flop

Flop| Il flop dell'incontro è Beto. L'attaccante lusitano non riesce mai ad entrare in partita, con la difesa ospite che riesce a disinnescarlo fin da subito. Troppo poco per il centravanti lusitano che però ha la scusa di essere stato servito poco e male. Non perdiamo altro tempo, ecco le pagelle dell'ultima gara dei friulani <<<