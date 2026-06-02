Jesper Karlstrom l'insostituibile, nessun aggettivo si addice di più al calciatore svedese. Che sia l'Udinese opure la sua nazionale d'origine, la sensazione è sempre la stessa con il calciatore che per tutti i tecnici è diventato un perno e decisamente difficile da mettere ai margini, in qualsiasi situazione. Una titolarità che prosegue da due anni con la maglia del club friulano, ma che è una costante anche in Svezia dove ha conquistato il Mondiale a discapito della Danimarca poco più di due mesi fa ed ora si sta preparando attraverso le ultime amichevoli. Passiamo al racconto nel dettaglio dell'ultimo match vissuto e giocato da protagonista con la nazionale guidata da Graham Potter (ex Brighton e Chelsea).

Karlstrom insostituibile per tutti

Jesper Karlstrom

Il centrocampista si è messo in mostra nella sfida contro la Norvegia (altra qualificata alla prossima Coppa del Mondo che si disputerà in tutto il Nord America). Logicamente solo 45 minuti nel corso di questo impegno, visto che essendo un'amichevole c'è stato spazio per provare diverse cose in vista dell'impegno clou. Jesper Karlstrom, però, sembra essere uno dei calciatori favoriti per una maglia da titolare in mediana. Il match, per onor di cronaca, è terminato 3-1 in favore della Norvegia. Adesso c'è ancora un impegno prima di arrivare alla Coppa del Mondo, stiamo parlando di un'amichevole con la Grecia che a sua volta sarà avversaria dell'Italia solo qualche giorno dopo.

Il Mondiale di Karlstrom

parte il campionato Mondiale e la Svezia se la dovrà vedere in un girone tutt'altro che semplice. Olanda, Giappone e Tunisia sono le sue avversarie, con un passaggio del turno che sembra essere tutt'altro che scritto. Non dimentichiamo chein quella che è definibile come la competizione più importante del calcio moderno.