Notizie Udinese

UDINE – Mercoledì prossimo alle 18:00, l’Udinese sfiderà in casa lo Spezia nel recupero della prima giornata di campionato. Per i bianconeri sarà anche la prima gara casalinga della stagione. Il club ci tene a fare bene, come ha detto anche sui propri canali social: “Testa e sguardo alla prima partita casalinga“.